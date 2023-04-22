Вальядолид - Жирона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

У "Жироны" беспроигрышная серия из четырех матчей. В последний раз команда, за которую выступает Виктор Цыганков, уступала больше месяца назад и сейчас имеет полосу из двух побед и двух ничьих. Что интересно, в трех из этих четырех игр результативными действиями не отличался украинский вингер. Не пора ли снова напомнить о себе? К тому же соперник выглядит вполне рабочим, ведь "Вальядолид" сейчас занимает пятнадцатую строчку чемпионата и еще не завершил для себя борьбу за выживание.

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Чемпионат Испании 30-й тур

22 апреля. Начало в 19:30

"Вальядолид" - "Жирона"

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