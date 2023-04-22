Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вальядолид - Жирона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Виктор Цыганков еще не сделал никакого результативного действия в апреле
Getty Images/Global Images Ukraine
У "Жироны" беспроигрышная серия из четырех матчей. В последний раз команда, за которую выступает Виктор Цыганков, уступала больше месяца назад и сейчас имеет полосу из двух побед и двух ничьих. Что интересно, в трех из этих четырех игр результативными действиями не отличался украинский вингер. Не пора ли снова напомнить о себе? К тому же соперник выглядит вполне рабочим, ведь "Вальядолид" сейчас занимает пятнадцатую строчку чемпионата и еще не завершил для себя борьбу за выживание.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Чемпионат Испании 30-й тур
22 апреля. Начало в 19:30
"Вальядолид" - "Жирона"
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция -
Популярное сейчас
- Динамо - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Юрий Максимов - новый спортивный директор Полесья
- Невилл: Это очень странно. Зинченко нужно было разобраться с защитниками, а не созвать команду
- Хави в разговоре с Месси: Последнее, что тебе осталось сделать в футболе – это красиво уйти из клуба всей жизни
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО