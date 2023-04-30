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Тер Штеген установил рекорд Ла Лиги по количеству клиншитов за один сезон
Немец побил показатель экс-вратаря "Барсы" Браво
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера, 29 апреля в рамках 32-го тура испанской Ла Лиги каталонская "Барселона"
Таким образом, вратарь "блауграны" Марк-Андре тер Штеген не пропустил в 24 матчах чемпионата Испании. Это позволило немцу побить рекорд лиги по этому показателю.
Прошлый лучший результат принадлежал бывшему голкиперу "Барсы" Клаудио Браво - чилиец сохранил свои ворота "сухими" 23 раза в рамках Ла Лиги сезона 2014/15.
???? ???????????? ????????????????????????-???????????????????????? ????????????????̧???? ????????????????????????! 24 CLEAN SHEETS IN LA LIGA FOR MARC TER STEGEN! ???????????? CONGRATULATIONS, MARC! pic.twitter.com/YZkB8mfFq8— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 29, 2023
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