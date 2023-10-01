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Конкурент Цыганкова в Жироне получил повреждение

Испания
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Каталонцы потеряли обоих вингеров

Конкурент Цыганкова в Жироне получил повреждение

Фото: Getty Images

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Конкурент Цыганкова в "Жироне" на позиции вингера Порту получил повреждение в матче против мадридского "Реала". В конце поединка центральный защитник "сливочных" Начо в подкате влетел в испанского полузащитника, из-за чего получил красную карточку и будет дисквалифицирован минимум на три матча.

Relevo сообщает, что на МРТ, которое провели сегодня, обнаружили повреждение ягодичной мышцы.

Начо после данного инцидента попросил номер Порту, чтобы позвонить и узнать его состояние. Впоследствии в соцсетях центрбек "Реала" опубликовал публичные извинения.

Ранее в этом поединке травму получил Виктор Цыганков, который попросил замену после первого тайма.

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В статье: Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
relevo.com

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