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Конкурент Цыганкова в Жироне получил повреждение
Каталонцы потеряли обоих вингеров
Фото: Getty Images
Конкурент Цыганкова в "Жироне" на позиции вингера Порту получил повреждение в матче против мадридского "Реала". В конце поединка центральный защитник "сливочных" Начо в подкате влетел в испанского полузащитника, из-за чего получил красную карточку и будет
Relevo сообщает, что на МРТ, которое провели сегодня, обнаружили повреждение ягодичной мышцы.
Начо после данного инцидента попросил номер Порту, чтобы позвонить и узнать его состояние. Впоследствии в соцсетях центрбек "Реала" опубликовал публичные извинения.
Ранее в этом поединке травму получил Виктор Цыганков, который
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