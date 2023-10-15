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Mundo Deportivo: Этим летом Тони Кроос может сменить клуб
Куда может перейти 33-летний Тони Кроос
Фото: twitter.com/ToniKroos
Как сообщает Mundo Deportivo, "Манчестер Сити" летом 2024 года собирается подписать полузащитника "Реала" Тони Крооса.
В этом сезоне Тони Кроос как никогда не доволен своим игровым временем, летом 2024 года у немца заканчивается контракт с мадридским клубом, и как пишут инсайдеры, немец не спешит продлевать контракт с "Реалом".
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"Манчестер Сити" готов платить Тони Кроосу 15 млн. евро за сезон, отмечается, что в переходе немца заинтересованн Гвардиола.
Напомним, Тони Кроос выступает за "Реал" с 2014 года.
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