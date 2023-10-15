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Родриго: Мне не нравится играть на позиции девятки, но в Реале я вынужден это делать

Испания
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У бразильца 1 гол и 1 ассист в 11 матчах сезона

Родриго: Мне не нравится играть на позиции девятки, но в Реале я вынужден это делать

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Родриго сказал, что в "Реале" ему не нравится играть на позиции девятки

"Всегда важно уметь выполнять разные роли. Я всегда давал понять, что мне удобно играть на флангах. Просто мне не нравится играть в роли девятки, на клубном уровне я вынужден это делать.

Здесь, в сборной, я могу действовать по всему полю, это помогает моей игре. Важно уметь выполнять все функции, это повышает шансы на то, что тебя не заменят. Это важно для меня", - сказал бразильский вингер.

Напомним, в нынешнем сезоне в составе "сливочных" бразильский футболист принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

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В статье: Родриго Реал (Мадрид)
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Источник:
globo

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