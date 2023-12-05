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Ямаль о Месси: Однажды я стану как он, возможно. Это мой кумир

Испания

Ямаль получил приз The Youngest

Ямаль о Месси: Однажды я стану как он, возможно. Это мой кумир

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

UA-Футбол
Новина українською

Вчера вингер "Барселоны" Ламин Ямаль получил приз The Youngest от Tuttosport.

Это специальная награда от итальянской газеты, которую Ямаль получил как самый молодой игрок, который когда-либо попадал в первую тройку финалистов при выборе лауреата Golden Boy. 16-летний футболист уступил только Джуду Беллингему ("Реал") и занял второе место в голосовании.

"Это важная награда. Первая, которую я получил на международном уровне. Я бы хотел выиграть настоящий приз, стать лучшим.

Я знаю об этой награде и видел, кто ее получал. Среди победителей был даже Месси. Я бы хотел оказаться в этом почетном списке. Рано или поздно мы с вами еще увидимся в Турине, я обещаю.

Месси - мой кумир. Он всегда им был и по-прежнему остается им и теперь, когда я играю за "Барселону". Он вдохновлял меня.

Другого кумира у меня никогда не было. Однажды я сфотографировался с Месси - тогда я был неизвестным. Возможно, однажды я стану как он", - сказал Ямаль.

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