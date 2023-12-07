Кубок короля. Фалькао тащит Райо, Рамос забив за Севілью, первая потеря для Примеры

5-7 декабря проходят матчи 2-го раунда Кубка короля-2023/24. В них принимают участие все клубы элиты, кроме "Реала", "Барселоны", "Атлетико" и "Осасуны" - самых успешных команд Ла Лиги и Кубка в прошлом сезоне.

Все противостояния состоят из одного матча, который проходит на поле команды из низшего дивизиона.

О матчах вторника, 5 декабря, читайте подробно тут.

А вот и первая потеря среди клубов элиты. "Альмерия", безнадежно плетущаяся последней в Ла Лиге, умудрилась проиграть любителям из Арагона.

В остальном первый дивизион пока не ошибается. В обед "Райо" вырвал победу в непростом матче благодаря фирменному голевому чутью ветерана Фалькао; "Реалу Сосьедад" помог дебютный гол Андре Силвы, который пропустил всю осень из-за травмы; за "Алавес" единственный гол после грубой ошибки защитников забил резервист Шебер Алькакин - возможно, его пора пробовать и в Ла Лиге тоже.

В вечерней серии матчей выделяем спокойную победу "Севильи", разгромную - "Мальорки" и вымученную - "Бетиса", который спасся от позорного вылета от любителей на последней минуте благодаря гениальному забросу Марка Роки на Абде.

Также отметим, что все без исключения клубы элиты играли вторыми составами, слегка разбавленными основой. Уровень оппозиции пока низкий.

"Барбастро" ( IV дивизион) - "Альмерия" - 1:0

Гол: Карбонель, 28

"Йеклано" (IV) - "Райо Вальекано" - 0:2

Голы: Фалькао, 89, де Томас, 90+4

"Антекера" (ІІІ) - "Уэска" (ІІ) - 0:2

Голы: Ломбардо, 36, Кортахарена, 90+6

"Депортиво" (ІІІ) - "Тенерифе" (ІІ) - 2:3

Голы: Мелья, 10, Кевин Санчес, 106 - Начо Мартинес, 60, Альваро Ромеро, 101, Серхио Гонсалес, 120+2

"Алькоркон" (ІІ) - "Картахена" (ІІ) - 0:0 (по пенальти 4:5)

"Террасса" (IV) - "Алавес" - 0:1

Гол: Алькаин, 21

"Андрайч" (IV) - "Реал Сосьедад" - 0:1

Голы: Андре Силва, 56

"Арентейро" (III) - "Бургос" (ІІ) - 1:3

Голы: Иван Рамос, 20 - Бермехо, 8, 44, Аппин, 54

"Унионистас де Саламанка" (ІІІ) - "Спортинг" (ІІ) - 2:0

Голы: Альфред Планас, 7, Камус, 53

"Малага" (ІІІ) - "Эльденсе" (ІІ) - 1:0

Гол: Хуанпе, 41

"Вильяновенсе" (IV) - "Бетис" - 1:2

Голы: Исра Кано, 63 - Абде, 89, Борха Иглесиас, 90+3

"Валье Эгуес" (IV) - "Мальорка" - 0:3

Голы: Дани Родригес, 39, Льябрес, 56, 62

"Луго" (III) - "Мирандес" (ІІ) - 2:0

Голы: Антонетти, 87, Фуэнтес, 90+2

"Леванте" (ІІ) - "Аморебьета" (ІІ) - 0:1

Гол: Эрасо, 71

"Атлетико Асторха" (V) - "Севилья" - 0:2

Голы: Рамос, 28 (с пенальти), Гаттони, 68

"Туделано" (IV) - "Лас-Пальмас" - 1:2

Голы: Йоэль Родригес, 42 (с пенальти) - Каба, 38, Мунир, 120+4