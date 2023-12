Кубок короля. Жирона устроила шоу без украинцев, успех Атлетика, Кадис проиграл в водном поло

5-7 декабря проходят матчи 2-го раунда Кубка короля-2023/24. В них принимают участие все клубы элиты, кроме "Реала", "Барселоны", "Атлетико" и "Осасуны" - самых успешных команд Ла Лиги и Кубка в прошлом сезоне.

Все противостояния состоят из одного матча, который проходит на поле команды из низшего дивизиона.

О матчах вторника, 5 декабря и 6 декабря, читайте подробно здесь и здесь.

"Жирона" без Довбика и почти без Цыганкова (вышел на 83-й минуте) устроила шоу на поле любительской "Ориуэлы". В первом тайме каталонцы дважды пропустили после навесов со стандартов и подумалось даже, что в том и задумка - вылететь и сохранить силы на Ла Лигу. Гипотеза, однако, не оправдалась. Два гола Стуани со второго этажа вывели "Жирону" дальше и подтвердили ее репутацию главного мастера камбэков в Испании.

Да, и не удивляйтесь, что наши не играли - уже в воскресенье у "Жироны" матч с "Барселоной" в чемпионате, поэтому сегодня все основные либо отсутствовали, либо вышли после 60-й минуты.

В остальном отмечаем вылет "Кадиса", который проиграл еще одному любительскому коллективу на газоне, который больше напоминал бассейн. Мяч по нему почти не прыгал.

В это же время "Атлетик" и "Сельта" сумели пробиться дальше. Баскам победа далась легко - помог дубль бородача Вильялибре, а вот "Кельты" устроили себе проблемы автоголом, но вовремя из них выпутались.

"Арандина" (IV дивизион) - "Кадис" - 2:1

Голы: Сисей, 5, Песка, 65 - Феде, 34

"Мелилья" (III) - "Эйбар" (ІІ) - 1:1 (по пенальти 1:4)

Голы: Хосе Энрике, 22 - Кике Гонсалес, 54 (с пенальти)

"Линарес Депортиво" (ІІІ) - "Эльче" (ІІ) - 1:3

Голы: Корраль, 61 - Борха Гарсес, 58, Фебас, 83, Серхио Леон, 89

"Расинг Ферроль" (ІІ ) - "Леганес" (ІІ) - 1:0

Гол: Начо Санчес, 56

"Ориуэла" (ІV) - "Жирона" - 2:5

Голы: Мендинуэта, 27, Букер, 45+3 - Торре, 7, Стуани, 66, 74, Порту, 82, Валери, 87

