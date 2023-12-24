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Руководители Барселоны намерены продать Левандовского - СМИ
Будущее поляка в Саудовской Аравии?
Фото: https://twitter.com/FCBarcelona_es
Как сообщает Sport.es, "Барселона" намерена продать Роберта Левандовского.
Как говорится в источнике, представители Каталонского клуба контактировали с представителями нескольких команд из Саудовской Аравии. Причиной, почему "Барселона" хочет продать 35-летнего поляка, является не соответствующий уровень его игры в этом сезоне.
Напомним, контракт Роберта Левандовского рассчитан до лета 2026 года.
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Источник:Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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MaximSK (Киев)
24.12.2023 в 13:56
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