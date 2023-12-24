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Руководители Барселоны намерены продать Левандовского - СМИ

Испания
Обновлено

Будущее поляка в Саудовской Аравии?

Руководители Барселоны намерены продать Левандовского - СМИ

Фото: https://twitter.com/FCBarcelona_es

Новина українською

Как сообщает Sport.es, "Барселона" намерена продать Роберта Левандовского.

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Как говорится в источнике, представители Каталонского клуба контактировали с представителями нескольких команд из Саудовской Аравии. Причиной, почему "Барселона" хочет продать 35-летнего поляка, является не соответствующий уровень его игры в этом сезоне.

Напомним, контракт Роберта Левандовского рассчитан до лета 2026 года.

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Роберт Левандовский Барселона
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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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MaximSK (Киев)
24.12.2023 в 13:56
Думаю не стоит этого делать зимой, он забил 8 голов, способен еще забить 15 голов, а летом в зависимости от ситуации решать что делать дальше
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Комментарии 3
MaximSK (Киев)
24.12.2023 в 13:56
Думаю не стоит этого делать зимой, он забил 8 голов, способен еще забить 15 голов, а летом в зависимости от ситуации решать что делать дальше
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0
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
24.12.2023 в 13:43
Как может поляк играть за сепаратистов?? Я это просто не понимаю! Давай к нам Роберт в Днепр переходи! Будем донецких и динамовских вонючек драть!!!
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Бapceлиниyс
24.12.2023 в 13:36
Однозначно Левандовски надо продавать. Это уже ясно, как божий день. Спасибо ему за чемпионство и летом до свидания, дорогой товарищ.
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