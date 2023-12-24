Руководители Барселоны намерены продать Левандовского - СМИ

Как сообщает Sport.es, "Барселона" намерена продать Роберта Левандовского.

Как говорится в источнике, представители Каталонского клуба контактировали с представителями нескольких команд из Саудовской Аравии. Причиной, почему "Барселона" хочет продать 35-летнего поляка, является не соответствующий уровень его игры в этом сезоне.

Напомним, контракт Роберта Левандовского рассчитан до лета 2026 года.