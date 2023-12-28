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Официально: Бетис подписал хавбека Интернасьонала
Контракт рассчитан на шесть с половиной лет
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"Бетис" объявил о подписании контракта с Джонни Кардозу. Об этом клуб сообщает на официальном вебсайте.
Центральный полузащитник перешел из "Интернасьонала" в испанский клуб и заключил соглашение на шесть с половиной сезонов до июня 2029 года.
"Бетис" заплатил за трансфер 22-летнего игрока около шести миллионов евро.
???? OFICIAL | Johnny Cardoso, nuevo jugador del #RealBetis ????????????— Real Betis Balompié ???????? (@RealBetis) December 27, 2023
¡Bienvenido! ????
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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