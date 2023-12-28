Официально: Бетис подписал хавбека Интернасьонала

"Бетис" объявил о подписании контракта с Джонни Кардозу. Об этом клуб сообщает на официальном вебсайте.

Центральный полузащитник перешел из "Интернасьонала" в испанский клуб и заключил соглашение на шесть с половиной сезонов до июня 2029 года.

"Бетис" заплатил за трансфер 22-летнего игрока около шести миллионов евро.