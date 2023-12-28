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Официально: Бетис подписал хавбека Интернасьонала

Испания

Контракт рассчитан на шесть с половиной лет

Официально: Бетис подписал хавбека Интернасьонала

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Новина українською

"Бетис" объявил о подписании контракта с Джонни Кардозу. Об этом клуб сообщает на официальном вебсайте.

Центральный полузащитник перешел из "Интернасьонала" в испанский клуб и заключил соглашение на шесть с половиной сезонов до июня 2029 года.

"Бетис" заплатил за трансфер 22-летнего игрока около шести миллионов евро.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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