Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал – Атлетико. АУДИО онлайн трансляция полуфинала Суперкубка Испании
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий полуфинального поединка Суперкубка Испании между двумя мадридскими командами – "Реалом" и "Атлетико".
Испанское дерби на полях Саудовской Аравии. В другом полуфинале встретятся "Барселона" и "Осасуна". Кого же мы увидим в финальном поединке в воскресенье? Смогут ли "матрасники" сдержать подопечных Анчелотти? Есть ли призрачный шанс увидеть Андрея Лунина в воротах "Реала"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 10 января – в 20:55 по киевскому времени.
Комментатор: Юрий Дрога
Популярное сейчас
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО
- Официально. ЛНЗ подписал бывшего защитника Днепра-1
- Провал Челси и Мудрика, Динамо нашло защитника, Ворскла подписала бомбардира. Главные новости за 9 января
- Яремчук вышел на второй тайм матча Валенсии в Кубке
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО