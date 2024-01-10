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Реал – Атлетико. АУДИО онлайн трансляция полуфинала Суперкубка Испании

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Реал – Атлетико. АУДИО онлайн трансляция полуфинала Суперкубка Испании

Getty Images / Global Images Ukraine

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UA-Футбол организует комментарий полуфинального поединка Суперкубка Испании между двумя мадридскими командами – "Реалом" и "Атлетико".

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Испанское дерби на полях Саудовской Аравии. В другом полуфинале встретятся "Барселона" и "Осасуна". Кого же мы увидим в финальном поединке в воскресенье? Смогут ли "матрасники" сдержать подопечных Анчелотти? Есть ли призрачный шанс увидеть Андрея Лунина в воротах "Реала"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 10 января – в 20:55 по киевскому времени.

Комментатор: Юрий Дрога

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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