Реал – Атлетико. АУДИО онлайн трансляция полуфинала Суперкубка Испании

UA-Футбол организует комментарий полуфинального поединка Суперкубка Испании между двумя мадридскими командами – "Реалом" и "Атлетико".

Испанское дерби на полях Саудовской Аравии. В другом полуфинале встретятся "Барселона" и "Осасуна". Кого же мы увидим в финальном поединке в воскресенье? Смогут ли "матрасники" сдержать подопечных Анчелотти? Есть ли призрачный шанс увидеть Андрея Лунина в воротах "Реала"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 10 января – в 20:55 по киевскому времени.

Комментатор: Юрий Дрога