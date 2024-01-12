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Тренер Осасуны - о судействе: Чувствую, что с нами поступили несправедливо
Хагоба Аррасате выразил свое недовольство судейством в матче с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Yasser Bakhsh
Главный тренер "Осасуны" Хагоба Аррасате выразил свое недовольство судейством в матче полуфинала Суперкубка Испании с "Барселоной" (0:2). Наставник прокомментировал эпизод со вторым голом "Барселоны", где игроки "Осасуны" утверждали, что защитник Андреас Кристенсен совершил фол.
"Да, чувствуем, что с нами поступили несправедливо, потому что критерии судейства были разными в течение матча. Фол очевиден. Мы чувствуем, что с нами поступили несправедливо. Это был решающий момент.
Критерии отличались, поэтому мы жаловались. Одни судьи дают играть больше, другие меньше. Это нормально. Но сегодня все было иначе: сегодня речь шла о том, что одни фолы фиксировались, а другие - нет. Вопрос в критериях", - сказал Аррасате на пресс-конференции.
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