Тренер Осасуны - о судействе: Чувствую, что с нами поступили несправедливо

Главный тренер "Осасуны" Хагоба Аррасате выразил свое недовольство судейством в матче полуфинала Суперкубка Испании с "Барселоной" (0:2). Наставник прокомментировал эпизод со вторым голом "Барселоны", где игроки "Осасуны" утверждали, что защитник Андреас Кристенсен совершил фол.

"Да, чувствуем, что с нами поступили несправедливо, потому что критерии судейства были разными в течение матча. Фол очевиден. Мы чувствуем, что с нами поступили несправедливо. Это был решающий момент.

Критерии отличались, поэтому мы жаловались. Одни судьи дают играть больше, другие меньше. Это нормально. Но сегодня все было иначе: сегодня речь шла о том, что одни фолы фиксировались, а другие - нет. Вопрос в критериях", - сказал Аррасате на пресс-конференции.