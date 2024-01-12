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Тренер Осасуны - о судействе: Чувствую, что с нами поступили несправедливо

Испания

Хагоба Аррасате выразил свое недовольство судейством в матче с Барселоной

Тренер Осасуны - о судействе: Чувствую, что с нами поступили несправедливо

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Yasser Bakhsh

Новина українською

Главный тренер "Осасуны" Хагоба Аррасате выразил свое недовольство судейством в матче полуфинала Суперкубка Испании с "Барселоной" (0:2). Наставник прокомментировал эпизод со вторым голом "Барселоны", где игроки "Осасуны" утверждали, что защитник Андреас Кристенсен совершил фол.

"Да, чувствуем, что с нами поступили несправедливо, потому что критерии судейства были разными в течение матча. Фол очевиден. Мы чувствуем, что с нами поступили несправедливо. Это был решающий момент.

Критерии отличались, поэтому мы жаловались. Одни судьи дают играть больше, другие меньше. Это нормально. Но сегодня все было иначе: сегодня речь шла о том, что одни фолы фиксировались, а другие - нет. Вопрос в критериях", - сказал Аррасате на пресс-конференции.

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Источник:
marca
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
12.01.2024 в 12:50
Не призначили пару пенальті у ваші ворота... Тому що захисники Осасуни неоднократно підштовхували суперників у своєму карному майданчику! Футбол - контактний вид спорту, тому доволі часто, навіть після дотику, програвшому видається, що його знесли. А його опоненту, що то була справжня чоловіча боротьба! Суддя в полі вирішив, що все в рамках Правил, люди в буді теж не знайшли порушення
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Комментарии 2
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Spokoyno (Київ)
12.01.2024 в 12:50
Не призначили пару пенальті у ваші ворота... Тому що захисники Осасуни неоднократно підштовхували суперників у своєму карному майданчику! Футбол - контактний вид спорту, тому доволі часто, навіть після дотику, програвшому видається, що його знесли. А його опоненту, що то була справжня чоловіча боротьба! Суддя в полі вирішив, що все в рамках Правил, люди в буді теж не знайшли порушення
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Dr. House (Поділля)
12.01.2024 в 13:10
Дідько, а чого ж ти мовчиш, що гол барсотушка забила після порушення? Тому що ні, барсотушка - це твоя "священна корова". Якби ти з Алєнєм на пару визжали би якби такий гол забила Осасуна барсотушці чи Реал забив. А так, в чужому оці соринку бачу, а в свому колоду не помічаю, так Дідько ти наш біполярний?
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