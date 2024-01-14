Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известна оценка Лунина за финал Суперкубка за финал Суперкубка
Очень хорошее выступление
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" Мадрид не оставил шансов "Барселоне" в финале Суперкубка Испании, одержав победу со счетом 4:1. Голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе "сливочных".
- Всі новини футболу.
Підписуйтесьна телеграм UA-Футбол
В этой игре он 36 раз коснулся мяча, совершил 5 сейвов, отдал 16 точных пасов из 24-х, выполнил лишь 1 удачный лонгбол из 9-и, и пропустил один гол от Левандовского.
В общем, статистики из Sofascore вознаградили Андрея достаточно высокой оценкой - 7,4.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Альмерия – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 20-го тура чемпионата Испании
- "Она - такой же участник": Хацкевич - о соучастии Беларуси в войне
- Реал Мадрид - Барселона: где и когда смотреть онлайн финал Суперкубка Испании
- Marca: Лунин обыграл Кепу. Анчелотти выбрал основного вратаря Реала на вторую часть сезона
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн