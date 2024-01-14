  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Известна оценка Лунина за финал Суперкубка за финал Суперкубка
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известна оценка Лунина за финал Суперкубка за финал Суперкубка

Испания
Обновлено

Очень хорошее выступление

Известна оценка Лунина за финал Суперкубка за финал Суперкубка

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" Мадрид не оставил шансов "Барселоне" в финале Суперкубка Испании, одержав победу со счетом 4:1. Голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе "сливочных".

В этой игре он 36 раз коснулся мяча, совершил 5 сейвов, отдал 16 точных пасов из 24-х, выполнил лишь 1 удачный лонгбол из 9-и, и пропустил один гол от Левандовского.

В общем, статистики из Sofascore вознаградили Андрея достаточно высокой оценкой - 7,4.

Читайте такжеУнизили врага и добыли трофей. Реал Мадрид - Барселона 4:1. Видео голов и обзор матча
По теме
yellow-arrow
Хави: Над нами доминировали. Прошу прощения у болельщиков
yellow-arrow
Анчелотти: Лунин сыграет в матче кубка против Атлетико
yellow-arrow
Унизили врага и добыли трофей. Реал Мадрид - Барселона 4:1. Видео голов и обзор матча
Суперкубок Испании Реал (Мадрид) Андрей Лунин Барселона - Реал
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости