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Карло Анчелотти назвал сильнейшего футболиста, с которым ему приходилось работать

Испания

Тренер Реала назвал сильнейшего футболиста с которым работал

Карло Анчелотти назвал сильнейшего футболиста, с которым ему приходилось работать

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти назвал бывшего французского полузащитника Зинедина Зидана лучшим игроком среди тех, с кем ему когда-либо приходилось работать.

"Зидан - самый сильный игрок, с которым я когда-либо работал. То, что он делал на тренировках, невероятно, я такого никогда не видел", - приводит слова Анчелотти ITASportPress.

Напомним, Карло Анчелотти возглавил мадридский "Реал" во второй раз в своей карьере в 2021 году. Ранее итальянский специалист работал со "сливочными" с 2013 по 2015 год. Под его руководством "сливочные" становились чемпионами Испании, дважды выигрывали Кубок страны, а также Лигу чемпионов. Кроме того, с Карло Анчелотти "Реал" дважды выигрывал Клубный чемпионат мира по футболу.

Читайте также Анчелотти сравнялся с Зиданом по количеству матчей во главе Реала
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Карло Анчелотти Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Источник:
itasportpress
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.01.2024 в 13:06
Этому Си-и-идану приписывают многое из того, что великие делали задолго до него. Например, часто можно услышать - "Финт Зидана"... И малолетки в экстазе... Вау... Супер... Но, достаточно найти видео Диего Марадоны в Наполи и все почитатели Зидана в унынии... Марадона делал этот финт регулярно. Ну, а то, что папа Карло говорит " "в жизни ничего такого не видел"... Ответ один "пи...ц какая у тебя жизнь однобокая, папа Карло"...
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Комментарии 2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.01.2024 в 13:06
Этому Си-и-идану приписывают многое из того, что великие делали задолго до него. Например, часто можно услышать - "Финт Зидана"... И малолетки в экстазе... Вау... Супер... Но, достаточно найти видео Диего Марадоны в Наполи и все почитатели Зидана в унынии... Марадона делал этот финт регулярно. Ну, а то, что папа Карло говорит " "в жизни ничего такого не видел"... Ответ один "пи...ц какая у тебя жизнь однобокая, папа Карло"...
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Джим Слэйд (Харьков)
17.01.2024 в 13:38
С Марадоной он не работал. А так да, более ярких игроков, чем Зидан, было не то чтобы очень много, но были.
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