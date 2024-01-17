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Карло Анчелотти назвал сильнейшего футболиста, с которым ему приходилось работать
Тренер Реала назвал сильнейшего футболиста с которым работал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти назвал бывшего французского полузащитника Зинедина Зидана лучшим игроком среди тех, с кем ему когда-либо приходилось работать.
"Зидан - самый сильный игрок, с которым я когда-либо работал. То, что он делал на тренировках, невероятно, я такого никогда не видел", - приводит слова Анчелотти ITASportPress.
Напомним, Карло Анчелотти возглавил мадридский "Реал" во второй раз в своей карьере в 2021 году. Ранее итальянский специалист работал со "сливочными" с 2013 по 2015 год. Под его руководством "сливочные" становились чемпионами Испании, дважды выигрывали Кубок страны, а также Лигу чемпионов. Кроме того, с Карло Анчелотти "Реал" дважды выигрывал Клубный чемпионат мира по футболу.
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