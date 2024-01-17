Карло Анчелотти назвал сильнейшего футболиста, с которым ему приходилось работать

Этому Си-и-идану приписывают многое из того, что великие делали задолго до него. Например, часто можно услышать - "Финт Зидана"... И малолетки в экстазе... Вау... Супер... Но, достаточно найти видео Диего Марадоны в Наполи и все почитатели Зидана в унынии... Марадона делал этот финт регулярно. Ну, а то, что папа Карло говорит " "в жизни ничего такого не видел"... Ответ один "пи...ц какая у тебя жизнь однобокая, папа Карло"...