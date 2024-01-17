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Рафинья рассказал, что едва не присоединился к МЮ
Игрок Барселоны мог играть за английский клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Барселоны" Рафинья рассказал, что едва не перешел в "Манчестер Юнайтед".
Бразилец отвечал на вопросы Адри Контрераса о жизни и футболе. 27-летнего футболиста попросили назвать любую команду, за которую он мог бы играть. Бывший игрок "Лидса" не задумываясь ответил "Манчестер Юнайтед".
Рафинья в этом сезоне Ла Лиги сыграл 15 матчей, забил 3 гола и отдал 5 ассистов.
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Источник:sport witness
Опубликовал: Екатерина Власова
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