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Рафинья рассказал, что едва не присоединился к МЮ

Испания

Игрок Барселоны мог играть за английский клуб

Рафинья рассказал, что едва не присоединился к МЮ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Барселоны" Рафинья рассказал, что едва не перешел в "Манчестер Юнайтед".

Бразилец отвечал на вопросы Адри Контрераса о жизни и футболе. 27-летнего футболиста попросили назвать любую команду, за которую он мог бы играть. Бывший игрок "Лидса" не задумываясь ответил "Манчестер Юнайтед".

Рафинья в этом сезоне Ла Лиги сыграл 15 матчей, забил 3 гола и отдал 5 ассистов.

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Рафинья Барселона Лидс Юнайтед
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Источник:
sport witness
Опубликовал: Екатерина Власова
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