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Мадридский Реал хочет найти нового голкипера

Испания

Испанский клуб ищет нового вратаря

Мадридский Реал хочет найти нового голкипера

Фото: realmadrid.com

Новина українською

Кто будет основным голкипером "Рела"? Этот вопрос так и остается нераскрытым.

Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага ведут борьбу за стартовое место весь сезон, но игра украинца лучше, чем у его партнера по команде. Однако издание Cadena SER сообщает, что "Реал" ищет нового вратаря.

Кепа не смог убедить многих в "Реале", чтобы остаться на постоянной основе. Поэтому, вероятно, он в конце этого сезона вернется в "Челси".

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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