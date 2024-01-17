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Мадридский Реал хочет найти нового голкипера
Испанский клуб ищет нового вратаря
Фото: realmadrid.com
Кто будет основным голкипером "Рела"? Этот вопрос так и остается нераскрытым.
Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага ведут борьбу за стартовое место весь сезон, но игра украинца лучше, чем у его партнера по команде. Однако издание Cadena SER сообщает, что "Реал" ищет нового вратаря.
Кепа не смог убедить многих в "Реале", чтобы остаться на постоянной основе. Поэтому, вероятно, он в конце этого сезона вернется в "Челси".
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Источник:football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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