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Лука Зидан: Отец может продолжить свою карьеру, но увидеть его в ПСЖ - сложно

Испания
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Лука Зидан рассказал о своем отце

Лука Зидан: Отец может продолжить свою карьеру, но увидеть его в ПСЖ - сложно

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Эйбара" Лука Зидан рассказал, может ли легенда мадридского "Реала" Зинедин Зидана вернуться к тренерской деятельности.

"У меня нет табу говорить о своем отце. Мы не говорим об этом, он сам примет решение. Что бы ни случилось, мы будем счастливы. Увидеть его в "ПСЖ" - это будет немного сложнее".

В 2021 году Зидан ушел с поста тренера в "Реал Мадрид" и с тех пор он не возглавил ни один клуб.

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Лука Зидан Пари Сен-Жермен Зидан
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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