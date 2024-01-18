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Лука Зидан: Отец может продолжить свою карьеру, но увидеть его в ПСЖ - сложно
Лука Зидан рассказал о своем отце
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Эйбара" Лука Зидан рассказал, может ли легенда мадридского "Реала" Зинедин Зидана вернуться к тренерской деятельности.
"У меня нет табу говорить о своем отце. Мы не говорим об этом, он сам примет решение. Что бы ни случилось, мы будем счастливы. Увидеть его в "ПСЖ" - это будет немного сложнее".
В 2021 году Зидан ушел с поста тренера в "Реал Мадрид" и с тех пор он не возглавил ни один клуб.
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Источник:football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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