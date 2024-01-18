Лука Зидан: Отец может продолжить свою карьеру, но увидеть его в ПСЖ - сложно

Голкипер "Эйбара" Лука Зидан рассказал, может ли легенда мадридского "Реала" Зинедин Зидана вернуться к тренерской деятельности.

"У меня нет табу говорить о своем отце. Мы не говорим об этом, он сам примет решение. Что бы ни случилось, мы будем счастливы. Увидеть его в "ПСЖ" - это будет немного сложнее".

В 2021 году Зидан ушел с поста тренера в "Реал Мадрид" и с тех пор он не возглавил ни один клуб.