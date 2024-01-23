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Хави - о судействе в Ла Лиге: Я верю в честность арбитров, но мне не нравится давление на них
Тренеру каталонцев хочется говорить о футболе, а не разжигать полемику
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хави заявил, что верит в честность судейства в Ла Лиге.
Ранее главный тренер "Барселоны", комментируя победу "Реала" над "Альмерией", заявил: "Выиграть Ла Лигу будет трудно. Некоторые вещи мы контролировать не можем, и сегодня все это видели". Также он упомянул ошибки судей в пользу соперников "блауграны": "У "Барсы" было бы на 6 очков больше, и это не оправдание. Помню пенальти с "Хетафе", эпизод с Рафиньей, отмененный гол Феликса".
"Я бы не стал говорить, если бы вы меня не спросили. Думаю, пришло время поговорить об этом. Я повторяю еще раз - это лишь ощущения, которые у меня возникли. Я не хочу разжигать полемику. Я хочу говорить о футболе. Вы все видели и слышали - проанализируйте, что произошло. Я не хочу зацикливаться на этом. Я хочу сосредоточиться на футболе. У нас впереди замечательный матч на "Сан-Мамесе". Новости не здесь, а в Мадриде.
Я верю в честность судей, но мне не нравится давление, которое на них оказывают. Я больше ничего не хочу говорить. Не спрашивайте меня. Спор не из-за меня, а из-за матча. Я уже высказал свое мнение", - сказал главный тренер "Барселоны".
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