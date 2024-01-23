Федерация футбола Испании подала жалобу в правоохранительные органы из-за утечки аудио VAR с матча Реал - Альмерия

Споры, которые возникли во время воскресного матча между мадридским "Реалом" и "Альмерией", продолжаются уже в течение 36 часов. Но недавно в прессу попала запись переговоров судей из этого поединка.

Федерация футбола Испании сегодня 23 января, подала жалобу в Гражданскую гвардию после публикации аудиозаписей системы VAR, которые должны были быть частными.

Сейчас виновным считают журналиста Жерари Ромеро, который первый обнародовал аудиозапись на своей платформе FC Jijantes.

Понятно, что такие недочеты очень разозлили Федерацию, но теперь это дело является юридическим.