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Федерация футбола Испании подала жалобу в правоохранительные органы из-за утечки аудио VAR с матча Реал - Альмерия

Испания
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Споры только начинаются

Федерация футбола Испании подала жалобу в правоохранительные органы из-за утечки аудио VAR с матча Реал - Альмерия

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Споры, которые возникли во время воскресного матча между мадридским "Реалом" и "Альмерией", продолжаются уже в течение 36 часов. Но недавно в прессу попала запись переговоров судей из этого поединка.

Федерация футбола Испании сегодня 23 января, подала жалобу в Гражданскую гвардию после публикации аудиозаписей системы VAR, которые должны были быть частными.

Сейчас виновным считают журналиста Жерари Ромеро, который первый обнародовал аудиозапись на своей платформе FC Jijantes.

Понятно, что такие недочеты очень разозлили Федерацию, но теперь это дело является юридическим.

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Реал (Мадрид) Альмерия
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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