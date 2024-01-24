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Эрнесто Вальверде: Барса - фаворит Кубка Испании, они еще не проигрывали на выезде

Испания

Тренер Атлетика назвал Барселону фаворитом Кубка Испании

Эрнесто Вальверде: Барса - фаворит Кубка Испании, они еще не проигрывали на выезде

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

Эрнесто Вальверде назвал "Барселону" фаворитом Кубка Испании.

Сегодня "Атлетик" и "Барселона" сыграют в 1/4 финала турнира.

"Мы ждем этой игры с нетерпением. Мы можем обеспечить себе место в полуфинале - многое поставлено на карту, как и у них. Мы знаем, что будет сложно.

"Барса" - действующий чемпион Испании, они еще ни разу не проигрывали на выезде, и мы знаем их как сильного соперника. Они фавориты не только этого матча, но и всего турнира.

Но мы играем на "Сан-Мамес", при наших болельщиках, и хотим победить. Мы сделаем все, чтобы вечер получился великолепным.

Восемь оставшихся команд знают, что находятся в шаге от полуфинала, и мы должны бороться. Они покажут свою лучшую игру, как и мы", - сказал главный тренер "Атлетика".

Начало матча - в 22:30.

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Источник:
mundodeportivo
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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