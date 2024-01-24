Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эрнесто Вальверде: Барса - фаворит Кубка Испании, они еще не проигрывали на выезде
Тренер Атлетика назвал Барселону фаворитом Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Эрнесто Вальверде назвал "Барселону" фаворитом Кубка Испании.
Сегодня "Атлетик" и "Барселона" сыграют в 1/4 финала турнира.
"Мы ждем этой игры с нетерпением. Мы можем обеспечить себе место в полуфинале - многое поставлено на карту, как и у них. Мы знаем, что будет сложно.
"Барса" - действующий чемпион Испании, они еще ни разу не проигрывали на выезде, и мы знаем их как сильного соперника. Они фавориты не только этого матча, но и всего турнира.
Но мы играем на "Сан-Мамес", при наших болельщиках, и хотим победить. Мы сделаем все, чтобы вечер получился великолепным.
Восемь оставшихся команд знают, что находятся в шаге от полуфинала, и мы должны бороться. Они покажут свою лучшую игру, как и мы", - сказал главный тренер "Атлетика".
Начало матча - в 22:30.
Популярное сейчас
- Блеск и нищета Саудовской Аравии: Бензема скандалит, Неймар катается на яхте, а Роналду бьет рекорды при пустых трибунах
- Рекорд на Australian Open. Ястремская достигла уникального для Украины достижения на австралийском мэйджоре
- Фантастика. Ястремская победила чешку, которую не прошла Свитолина, и вышла в полуфинал Australian Open-2024
- Хет-трик Артема Довбика стал одним из самых быстрых в истории чемпионата Испании
- "Миш, уже устала лайкать твои фотки". Звездная украинская блогерша призналась в симпатии к Мудрику
- Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО