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Защитник Барселоны, вероятно, выбыл на несколько месяцев из-за травмы

Испания
Обновлено

Защитнику может потребоваться хирургическое вмешательство

Защитник Барселоны, вероятно, выбыл на несколько месяцев из-за травмы

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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В матче "Атлетика Бильбао" против "Барселоны" в рамках четвертьфинала Кубка Испании Алехандро Бальде получил повреждение.

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Сначала медицинские обследования показали, что защитник выбыл на 4-6 недель, но травма оказалась серьезнее. Marca сообщает, что может потребоваться хирургическое вмешательство, чтобы устранить проблему. Это приведет к тому, что Алехандро не будет играть четыре месяца.

Бальде в этом сезоне Ла Лиги сыграл 18 матчей и отдал 1 ассист.

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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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