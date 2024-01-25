Испания
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Защитник Барселоны, вероятно, выбыл на несколько месяцев из-за травмы
Защитнику может потребоваться хирургическое вмешательство
Фото: twitter.com/FCBarcelona
В матче "Атлетика Бильбао" против "Барселоны" в рамках четвертьфинала Кубка Испании Алехандро Бальде получил повреждение.
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Сначала медицинские обследования показали, что защитник выбыл на 4-6 недель, но травма оказалась серьезнее. Marca сообщает, что может потребоваться хирургическое вмешательство, чтобы устранить проблему. Это приведет к тому, что Алехандро не будет играть четыре месяца.
Бальде в этом сезоне Ла Лиги сыграл 18 матчей и отдал 1 ассист.
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