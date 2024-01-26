Хави: Руководство Барселоны довольно моей работой и хочет, чтобы я остался

Хави Эрнандес заявил, что руководство "Барселоны" хочет, чтобы он остался на посту главного тренера.

"Руководство говорит мне забыть о том, чтобы уйти из клуба. Они довольны проектом, президент также гордится, и мы уже начали обсуждать вопросы, касающиеся следующего сезона вместе с Деку".

Сейчас "Барселона" занимает третью позицию в турнирной таблице и имеет 44 очка по итогам 21 тура.