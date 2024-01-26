Испания
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Хави: Руководство Барселоны довольно моей работой и хочет, чтобы я остался
Испанский клуб доволен работой главного тренера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хави Эрнандес заявил, что руководство "Барселоны" хочет, чтобы он остался на посту главного тренера.
"Руководство говорит мне забыть о том, чтобы уйти из клуба. Они довольны проектом, президент также гордится, и мы уже начали обсуждать вопросы, касающиеся следующего сезона вместе с Деку".
Сейчас "Барселона" занимает третью позицию в турнирной таблице и имеет 44 очка по итогам 21 тура.
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oda1979 (Запорожье)
26.01.2024 в 19:16
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