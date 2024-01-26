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Хави: Руководство Барселоны довольно моей работой и хочет, чтобы я остался

Испания
Обновлено

Испанский клуб доволен работой главного тренера

Хави: Руководство Барселоны довольно моей работой и хочет, чтобы я остался

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хави Эрнандес заявил, что руководство "Барселоны" хочет, чтобы он остался на посту главного тренера.

"Руководство говорит мне забыть о том, чтобы уйти из клуба. Они довольны проектом, президент также гордится, и мы уже начали обсуждать вопросы, касающиеся следующего сезона вместе с Деку".

Сейчас "Барселона" занимает третью позицию в турнирной таблице и имеет 44 очка по итогам 21 тура.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
26.01.2024 в 19:16
Хави, просто забей. Ты лучший!
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1
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Комментарии 4
oda1979 (Запорожье)
26.01.2024 в 19:16
Хави, просто забей. Ты лучший!
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1
1
Dr. House (Поділля)
26.01.2024 в 19:21
якому клубу УПЛ підійде Хаві навіть не знаю? Може Минаю?
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0
1
avatar
Bаrcelinius
26.01.2024 в 18:52
Если Хавика летом не уволят, я временно прекращаю болеть за Барсу до тех пор пока его не уволят.
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0
2
Dr. House (Поділля)
26.01.2024 в 19:09
Бухарик, тобі до літа ще потрібно дожити
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0
1

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