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Реал заключил соглашение с новым спонсором. Клуб будет зарабатывать более 200 млн евро в год - источник
Перес продвигает бренд сливочных
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
Завтра, 2 февраля, мадридский "Реал" объявит соглашение с американской компанией HP, сообщает Marca.
Таким образом, HP станет одним из спонсоров "королевского клуба". Ее реклама займет место на рукаве футболок команды. Благодаря этому новому соглашению форма "сливочных" останется самой дорогой в мире среди футбольных клубов.
В настоящее время "Реал" получает 120 миллионов от Adidas и 70 - от Fly Erimates. После заключения контракт клуб будет зарабатывать более 200 миллионов евро в год.
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