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Будущее Модрича будет зависит от клуба
Продолжит ли он карьеру или нет решит руководство Реал Мадрида
Фото: The Real Champs
Карло Анчелотти не будет влиять на будущее Луки Модрича, сообщает The Athletic.
В последнее время вокруг хорватского полузащитника много слухов по поводу его будущего. The Athletic пишет о том, что Модрич пока не планирует перебираться в Саудовскую Аравию и хотел бы сыграть еще несколько лет за "сливочных". Отмечается, решение, покинет ли 38-летний хорват команду в конце этого сезона, будет не за тренером мадридского "Реала", а за руководителями клуба. Сам же Анчелотти хотел бы видеть хорвата в следующем сезоне.
Напомним, за этот сезон Лука Модрич сыграл 17 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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