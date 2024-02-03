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Будущее Модрича будет зависит от клуба

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Продолжит ли он карьеру или нет решит руководство Реал Мадрида

Будущее Модрича будет зависит от клуба

Фото: The Real Champs

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Карло Анчелотти не будет влиять на будущее Луки Модрича, сообщает The Athletic.

Читайте такжеАнчелотти: Модрич - легенда мадридского Реала и футбола

В последнее время вокруг хорватского полузащитника много слухов по поводу его будущего. The Athletic пишет о том, что Модрич пока не планирует перебираться в Саудовскую Аравию и хотел бы сыграть еще несколько лет за "сливочных". Отмечается, решение, покинет ли 38-летний хорват команду в конце этого сезона, будет не за тренером мадридского "Реала", а за руководителями клуба. Сам же Анчелотти хотел бы видеть хорвата в следующем сезоне.

Напомним, за этот сезон Лука Модрич сыграл 17 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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