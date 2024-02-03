Будущее Модрича будет зависит от клуба

Карло Анчелотти не будет влиять на будущее Луки Модрича, сообщает The Athletic.

В последнее время вокруг хорватского полузащитника много слухов по поводу его будущего. The Athletic пишет о том, что Модрич пока не планирует перебираться в Саудовскую Аравию и хотел бы сыграть еще несколько лет за "сливочных". Отмечается, решение, покинет ли 38-летний хорват команду в конце этого сезона, будет не за тренером мадридского "Реала", а за руководителями клуба. Сам же Анчелотти хотел бы видеть хорвата в следующем сезоне.

Напомним, за этот сезон Лука Модрич сыграл 17 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.