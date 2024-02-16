Бывший защитник Барселоны может завершить свою карьеру

Бывший защитник "Барселоны" Самюэль Умтити, похоже, рассматривает возможность завершить карьеру из-за очередной травмы колена.

В среду игрок перенес операцию на колене. Вероятно, Самюэль уже не сыграет в этом сезоне.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

AS сообщает, что источники во Франции считают, что он рассматривает завершение карьеры из-за ужасной череды травм.

Умтити присоединился к "Лиллю" из "Барселоны" летом 2023 года как свободный агент.