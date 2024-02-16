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Бывший защитник Барселоны может завершить свою карьеру
Самюэль Умтити планирует завершить свою карьеру
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бывший защитник "Барселоны" Самюэль Умтити, похоже, рассматривает возможность завершить карьеру из-за очередной травмы колена.
В среду игрок перенес операцию на колене. Вероятно, Самюэль уже не сыграет в этом сезоне.
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AS сообщает, что источники во Франции считают, что он рассматривает завершение карьеры из-за ужасной череды травм.
Умтити присоединился к "Лиллю" из "Барселоны" летом 2023 года как свободный агент.
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Источник:Аs
Опубликовал: Екатерина Власова
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