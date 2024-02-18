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Модрич разочарован малым количеством игрового времени
Это влияет на его решение о продлении контракта
Контракт Луки Модрича с "Реалом" рассчитан до 30-го июня этого года. Приход Беллингема, игра Вальверде, Камавинги и Чуамени регулярно приводили легенду клуба в этом сезоне на скамейку запасных. 38-летний хорват недоволен таким положением, ведь при подписании прошлого соглашения ему обещали сохранение ключевой роли в команде.
Модрич не против остаться в Мадриде еще на год, но предпочитает завершить свою карьеру в "Реале" на высокой ноте, занимая важное место в составе команды.
Хорват проводит 12-й подряд сезон за "Реал". Он находится в клубе с 2012-го года. Во время этого периода Модрич стал обладателем Золотого мяча.
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