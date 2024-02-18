  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Модрич разочарован малым количеством игрового времени
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Модрич разочарован малым количеством игрового времени

Испания

Это влияет на его решение о продлении контракта

Модрич разочарован малым количеством игрового времени

Новина українською

Контракт Луки Модрича с "Реалом" рассчитан до 30-го июня этого года. Приход Беллингема, игра Вальверде, Камавинги и Чуамени регулярно приводили легенду клуба в этом сезоне на скамейку запасных. 38-летний хорват недоволен таким положением, ведь при подписании прошлого соглашения ему обещали сохранение ключевой роли в команде.

Читайте такжеАнчелотти: Модрич - легенда мадридского Реала и футбола

Модрич не против остаться в Мадриде еще на год, но предпочитает завершить свою карьеру в "Реале" на высокой ноте, занимая важное место в составе команды.

Хорват проводит 12-й подряд сезон за "Реал". Он находится в клубе с 2012-го года. Во время этого периода Модрич стал обладателем Золотого мяча.

По теме
yellow-arrow
Аспас после 200-го гола за Сельту: У нас нет другого выбора, кроме как страдать
yellow-arrow
Райо Вальекано – Реал Мадрид. АУДИО онлайн трансляция матча 25-го тура Примеры
yellow-arrow
Лунин в дерби. Райо Вальекано - Реал Мадрид. Текстовая трансляция матча Ла Лиги
Лука Модрич Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
relevo.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости