Де Хеа может вернуться в Испанию: Барселона заинтересовалась голкипером

"Барселона" рассматривает возможность подписать бывшего вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа на правах свободного агента летом.

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Есть предположение, что если переход состоится, то 33-летний испанец, вероятно, станет резервной копией голкипера "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена.

Давид де Хеа в июне 2023 года покинул "Манчестер Юнайтед" и с тех пор не присоединился ни к одному клубу.