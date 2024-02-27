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Де Хеа может вернуться в Испанию: Барселона заинтересовалась голкипером

Испания
Обновлено

Барселона летом хочет подписать бывшего голкипера МЮ

Де Хеа может вернуться в Испанию: Барселона заинтересовалась голкипером

Новина українською

"Барселона" рассматривает возможность подписать бывшего вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа на правах свободного агента летом.

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Есть предположение, что если переход состоится, то 33-летний испанец, вероятно, станет резервной копией голкипера "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена.

Давид де Хеа в июне 2023 года покинул "Манчестер Юнайтед" и с тех пор не присоединился ни к одному клубу.

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Давид де Хеа Барселона Марк-Андре тер Штеген Манчестер Юнайтед
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Источник:
mundo deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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