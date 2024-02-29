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Президент Ла Лиги: Беллингем - лучший футболист Англии
Хавьер Тебас считает игрока Реала лучшим
Фото: twitter.com/realmadrid
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о полузащитнике мадридского "Реала" Джуде Беллингеме.
"Джуд не один из лучших английских игроков, он лучший футболист Англии. Очень важно, чтобы в Ла Лиге выступали игроки мирового класса. Беллингем приносит пользу нашему турниру".
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Я не думаю, что кто-то ожидал, что он будет иметь такое влияние, какое он имеет сейчас. Надеюсь, Джуд будет таким еще много лет".
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Источник:bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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