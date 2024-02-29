Президент Ла Лиги: Беллингем - лучший футболист Англии

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о полузащитнике мадридского "Реала" Джуде Беллингеме.

"Джуд не один из лучших английских игроков, он лучший футболист Англии. Очень важно, чтобы в Ла Лиге выступали игроки мирового класса. Беллингем приносит пользу нашему турниру".

Я не думаю, что кто-то ожидал, что он будет иметь такое влияние, какое он имеет сейчас. Надеюсь, Джуд будет таким еще много лет".