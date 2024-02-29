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Президент Ла Лиги: Беллингем - лучший футболист Англии

Испания
Обновлено

Хавьер Тебас считает игрока Реала лучшим

Президент Ла Лиги: Беллингем - лучший футболист Англии

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о полузащитнике мадридского "Реала" Джуде Беллингеме.

"Джуд не один из лучших английских игроков, он лучший футболист Англии. Очень важно, чтобы в Ла Лиге выступали игроки мирового класса. Беллингем приносит пользу нашему турниру".

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Я не думаю, что кто-то ожидал, что он будет иметь такое влияние, какое он имеет сейчас. Надеюсь, Джуд будет таким еще много лет".

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Реал (Мадрид) Хавьер Тебас Джуд Беллингем
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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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