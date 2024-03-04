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Арбитр скандального матча Валенсии с Реалом временно отстранён от работы

Испания
Обновлено

Решениями арбитра остались недовольны и в судейском комитете

Арбитр скандального матча Валенсии с Реалом временно отстранён от работы

DAZN

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Главный арбитр матча 27-го тура Ла Лиги между мадридским "Реалом" и "Валенсией" Хесус Хиль Мансано временно отстранён от работы.

Причиной такого решения стал эпизод в концовке встречи, когда Джуд Беллингем отличился забитым мячом после подачи Браима Диаса, однако Мансано дал свисток за несколько секунд до завершения поединка, и отменил гол. Затем судья вдобавок выписал красную карточку возмущенному англичанину.

Напомним, ранее сообщалось, что "королевский" клуб собирается подать апелляцию на удаление Беллингема.

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Реал (Мадрид) Валенсия Хесус Хиль Мансано
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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metall5291 (Kharkiv)
04.03.2024 в 16:59
уже хорошо.
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Комментарии 1
metall5291 (Kharkiv)
04.03.2024 в 16:59
уже хорошо.
Ответить
0
0

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