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Арбитр скандального матча Валенсии с Реалом временно отстранён от работы
Решениями арбитра остались недовольны и в судейском комитете
DAZN
Главный арбитр матча 27-го тура Ла Лиги между мадридским "Реалом" и "Валенсией" Хесус Хиль Мансано временно отстранён от работы.
Причиной такого решения стал эпизод в концовке встречи, когда Джуд Беллингем отличился забитым мячом после подачи Браима Диаса, однако Мансано дал свисток за несколько секунд до завершения поединка, и отменил гол. Затем судья вдобавок выписал красную карточку возмущенному англичанину.
Напомним, ранее сообщалось, что
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