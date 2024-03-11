"Надеюсь, теперь дела пойдут у меня лучше". 19-летний Гюлер прокомментировал свой дебютный гол за Реал

Турецкий полузащитник "Реала" Арда Гюлер высказался о своём положении в мадридском клубе после гола в ворота "Сельты" (4:0) в матче 28-го тура Ла Лиги.

"Я очень рад быть в "Реале". Это лучший клуб в мире, и, несмотря на все трудности, я верю, что у меня есть качества и характер, чтобы их преодолеть.

До сих пор сезон был трудный, но я надеюсь, что после этого гола дела пойдут лучше", - цитирует Арду журналист Фабрицио Романо.