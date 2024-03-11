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"Надеюсь, теперь дела пойдут у меня лучше". 19-летний Гюлер прокомментировал свой дебютный гол за Реал

Испания

Молодой хавбек верит в свои силы

"Надеюсь, теперь дела пойдут у меня лучше". 19-летний Гюлер прокомментировал свой дебютный гол за Реал

Фото: Getty Images

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Турецкий полузащитник "Реала" Арда Гюлер высказался о своём положении в мадридском клубе после гола в ворота "Сельты" (4:0) в матче 28-го тура Ла Лиги.

"Я очень рад быть в "Реале". Это лучший клуб в мире, и, несмотря на все трудности, я верю, что у меня есть качества и характер, чтобы их преодолеть.

До сих пор сезон был трудный, но я надеюсь, что после этого гола дела пойдут лучше", - цитирует Арду журналист Фабрицио Романо.

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Реал (Мадрид) Сельта (Виго) Арда Гюлер
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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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