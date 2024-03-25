  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона уговаривает Араухо подписать новый контракт с клубом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона уговаривает Араухо подписать новый контракт с клубом

Испания

"Блауграна" хочет сохранить игрока, несмотря на все финансовые проблемы

Барселона уговаривает Араухо подписать новый контракт с клубом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Барселоны" Рональд Араухо близок к подписанию нового контракта с каталонским клубом.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, продление соглашения с уругвайским центрбеком руководство "сине-гранатовых" рассматривает в качестве приоритетной задачи на ближайшее время.

Отмечается, что президент "Барселоны" Жоан Лапорта лично беседовал с Араухо, чтобы подтвердить свои твёрдые намерения о продолжении сотрудничества.

Нынешний контракт 25-летнего Араухо с "Барселоной" рассчитан до лета 2026 года.

По теме
yellow-arrow
Капитан Атлетико Коке подписал новый контракт с клубом
yellow-arrow
Реал проявляет интерес к 16-летнему полузащитнику из Аргентины
yellow-arrow
Реал презентовал четвертый комплект формы в коллаборации с известным японским дизайнером
Барселона контракт Рональд Араухо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости