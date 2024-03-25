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Барселона уговаривает Араухо подписать новый контракт с клубом
"Блауграна" хочет сохранить игрока, несмотря на все финансовые проблемы
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Барселоны" Рональд Араухо близок к подписанию нового контракта с каталонским клубом.
Как сообщает издание Mundo Deportivo, продление соглашения с уругвайским центрбеком руководство "сине-гранатовых" рассматривает в качестве приоритетной задачи на ближайшее время.
Отмечается, что президент "Барселоны" Жоан Лапорта лично беседовал с Араухо, чтобы подтвердить свои твёрдые намерения о продолжении сотрудничества.
Нынешний контракт 25-летнего Араухо с "Барселоной" рассчитан до лета 2026 года.
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