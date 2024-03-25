Испания
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Капитан Атлетико Коке подписал новый контракт с клубом
Ожидаемое соглашение
Фото: twitter.com/atletienglish
"Атлетико" продлил контракта с капитаном команды Коке. Об этом сообщил официальный сайт мадридского клуба.
Новое соглашение 32-летнего хавбека с "матрасниками" рассчитано до конца следующего сезона с возможностью автоматического продления.
В текущем сезоне испанец провёл 39 матчей, отметившись пятью результативными передачами.
Стоит отметить, что Коке - рекордсмен "Атлетико" по количеству сыгранных матчей в составе клуба — 626 игр во всех турнирах.
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