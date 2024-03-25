  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Капитан Атлетико Коке подписал новый контракт с клубом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Атлетико Коке подписал новый контракт с клубом

Испания

Ожидаемое соглашение

Капитан Атлетико Коке подписал новый контракт с клубом

Фото: twitter.com/atletienglish

Новина українською

"Атлетико" продлил контракта с капитаном команды Коке. Об этом сообщил официальный сайт мадридского клуба.

Новое соглашение 32-летнего хавбека с "матрасниками" рассчитано до конца следующего сезона с возможностью автоматического продления.

В текущем сезоне испанец провёл 39 матчей, отметившись пятью результативными передачами.

Стоит отметить, что Коке - рекордсмен "Атлетико" по количеству сыгранных матчей в составе клуба — 626 игр во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Реал проявляет интерес к 16-летнему полузащитнику из Аргентины
yellow-arrow
Барселона уговаривает Араухо подписать новый контракт с клубом
yellow-arrow
Реал презентовал четвертый комплект формы в коллаборации с известным японским дизайнером
Атлетико (Мадрид) Коке контракт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Atletico
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости