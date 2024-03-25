Винисиус: Я никогда не думал о том, чтобы покинуть Испанию

Винисиус, левый вингер мадридского "Реала", заявил, что никогда не думал о том, чтобы покинуть Испанию.

"Я никогда не думал о том, чтобы покинуть Испанию, потому что это означало бы дать расистам то, чего они хотят. Я не собираюсь покидать лучший клуб в мире".

"Я собираюсь оставаться сильным, потому что президент и клуб поддерживают меня", - добавил Винисиус.

Вингер в этом сезоне за "Реал" сыграл 28 матчей, забил 18 голов и отдал 8 результативных передач.