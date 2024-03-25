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Винисиус: Я никогда не думал о том, чтобы покинуть Испанию
Вингер мадридского Реала поделился своими мыслями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Винисиус, левый вингер мадридского "Реала", заявил, что никогда не думал о том, чтобы покинуть Испанию.
"Я никогда не думал о том, чтобы покинуть Испанию, потому что это означало бы дать расистам то, чего они хотят. Я не собираюсь покидать лучший клуб в мире".
"Я собираюсь оставаться сильным, потому что президент и клуб поддерживают меня", - добавил Винисиус.
Вингер в этом сезоне за "Реал" сыграл 28 матчей, забил 18 голов и отдал 8 результативных передач.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.03.2024 в 18:27
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