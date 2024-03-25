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Винисиус: Я никогда не думал о том, чтобы покинуть Испанию

Испания

Вингер мадридского Реала поделился своими мыслями

Винисиус: Я никогда не думал о том, чтобы покинуть Испанию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Винисиус, левый вингер мадридского "Реала", заявил, что никогда не думал о том, чтобы покинуть Испанию.

"Я никогда не думал о том, чтобы покинуть Испанию, потому что это означало бы дать расистам то, чего они хотят. Я не собираюсь покидать лучший клуб в мире".

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"Я собираюсь оставаться сильным, потому что президент и клуб поддерживают меня", - добавил Винисиус.

Вингер в этом сезоне за "Реал" сыграл 28 матчей, забил 18 голов и отдал 8 результативных передач.

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Винисиус Реал (Мадрид)
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1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.03.2024 в 18:27
A ты подумай. И проблема расизма с тобой исчезнет.
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Комментарии 4
dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.03.2024 в 18:27
A ты подумай. И проблема расизма с тобой исчезнет.
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2
avatar
Вarcelinius
25.03.2024 в 18:35
У нигера есть чем думать?
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2
Dr. House (Поділля)
25.03.2024 в 19:15
Два кончених Пєтуха Біба та Боба знову чпокають один одного . Фу, огидні тридвараси
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.03.2024 в 19:29
Передавай привет анастазии, или самому себе. Мы тебя двулицого дохтура тоже очень любим
 
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