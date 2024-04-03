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Экс-глава RFEF Рубиалес задержан в аэропорту Мадрида по возвращении из Доминиканы

Испания

Не слишком удачное возвращение на родину

Экс-глава RFEF Рубиалес задержан в аэропорту Мадрида по возвращении из Доминиканы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший президент RFEF Луис Рубиалес арестован в испанском аэропорту по прибытию из Доминиканы. Согласно информации Marca, причиной задержания стали обвинения чиновника в коррупционной деятельности.

Напомним, после обысков в штаб-квартире Королевской федерации футбола по делу в отмывании денег в сделке с Саудовской Аравией о проведении национального Суперкубка, 21 марта прокуратура Испании выдала орден на арест Рубиалеса.

Сообщается, что прокуроры добиваются лишения свободы экс-главы RFEF на два с половиной года. Рубиалес, в свою очередь, вину отрицает.

Помимо этого, также чиновнику грозит почти 3 года тюрьмы за поцелуй футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

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коррупция Луис Рубиалес rfef
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
03.04.2024 в 15:13
Переса с Тебасом, этих двух продажных свиней, ещё прихватите для полного комплекта. Лапортуса не трогайте, он алкаш, ему лечится надо, а не сидеть.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
03.04.2024 в 15:13
Переса с Тебасом, этих двух продажных свиней, ещё прихватите для полного комплекта. Лапортуса не трогайте, он алкаш, ему лечится надо, а не сидеть.
Ответить
0
0

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