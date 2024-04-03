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Экс-глава RFEF Рубиалес задержан в аэропорту Мадрида по возвращении из Доминиканы
Не слишком удачное возвращение на родину
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший президент RFEF Луис Рубиалес арестован в испанском аэропорту по прибытию из Доминиканы. Согласно информации Marca, причиной задержания стали обвинения чиновника в коррупционной деятельности.
Напомним, после
Сообщается, что прокуроры добиваются лишения свободы экс-главы RFEF на два с половиной года. Рубиалес, в свою очередь, вину отрицает.
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