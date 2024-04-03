Экс-глава RFEF Рубиалес задержан в аэропорту Мадрида по возвращении из Доминиканы

Бывший президент RFEF Луис Рубиалес арестован в испанском аэропорту по прибытию из Доминиканы. Согласно информации Marca, причиной задержания стали обвинения чиновника в коррупционной деятельности.

Напомним, после обысков в штаб-квартире Королевской федерации футбола по делу в отмывании денег в сделке с Саудовской Аравией о проведении национального Суперкубка, 21 марта прокуратура Испании выдала орден на арест Рубиалеса.

Сообщается, что прокуроры добиваются лишения свободы экс-главы RFEF на два с половиной года. Рубиалес, в свою очередь, вину отрицает.