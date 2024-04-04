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Барселона надеется улучшить свое финансовое положение с помощью стадиона Камп Ноу

Испания

Клуб хочет построить 115 VIP-лож

Барселона надеется улучшить свое финансовое положение с помощью стадиона Камп Ноу

FC Barcelona

Новина українською

"Барселона" испытывает на себе влияние экономического кризиса, поэтому активно ищет новые источники дохода.

Одним из ключевых элементов стратегии клуба является стадион "Камп Ноу", который, кроме эстетического обновления, должен принести и значительную финансовую выгоду.

План реконструкции стадиона включает строительство 115 VIP-лож, 95 из которых будут стандартными на 12 человек, а 20 - "очень VIP". Из 95 лож 62 будут предложены бизнесу на условиях 10-летней аренды, цена за такое удовольствие будет составлять 2,58 млн евро.

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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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