Тони Кроос - о матче ЛЧ против Манчестер Сити: Мы не привыкли не играть по девять дней

Полузащитник "Реал Мадрид" Тони Кроос поделился своими мыслями относительно предстоящей игры против "Манчестер Сити" в рамках ЛЧ.

"Мы не привыкли не играть по девять дней. Для нас это не будет недостатком, но не знаю, будет ли большим преимуществом. Мы все привыкли играть каждую неделю".