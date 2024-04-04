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Тони Кроос - о матче ЛЧ против Манчестер Сити: Мы не привыкли не играть по девять дней
Игрок не считает девятидневный отдых перед матчем преимуществом
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Yasser Bakhsh
Полузащитник "Реал Мадрид" Тони Кроос поделился своими мыслями относительно предстоящей игры против "Манчестер Сити" в рамках ЛЧ.
"Мы не привыкли не играть по девять дней. Для нас это не будет недостатком, но не знаю, будет ли большим преимуществом. Мы все привыкли играть каждую неделю".
Поединок "Реал Мадрид" - "Манчестер Сити" состоится 9 апреля. Начало - в 22:00.
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Источник:football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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