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Стало известно, кто может стать новым президентом федерации футбола Испании

Испания
Обновлено

Педро Роша, вероятно, единственный кандидат на эту должность

Стало известно, кто может стать новым президентом федерации футбола Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Федерация футбола Испании (RFEF) не имеет постоянного президента после того, как в сентябре прошлого года Луис Рубиалес ушел в отставку после скандала с его поцелуем с Дженни Эрмосо.

Педро Роша, который исполняет обязанности президента, вероятно, будет единственным кандидатом на эту должность. Специалист имеет поддержку более 100 членов федерации, что гарантирует ему победу на предстоящих выборах.

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Но Роша может возглавить федерацию только временно. В этом году должны состоятся очередные выборы для обновления состава RFEF.

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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
10.04.2024 в 21:44
Перес у справі?
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Комментарии 1
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
10.04.2024 в 21:44
Перес у справі?
Ответить
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