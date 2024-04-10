Стало известно, кто может стать новым президентом федерации футбола Испании

Федерация футбола Испании (RFEF) не имеет постоянного президента после того, как в сентябре прошлого года Луис Рубиалес ушел в отставку после скандала с его поцелуем с Дженни Эрмосо.

Педро Роша, который исполняет обязанности президента, вероятно, будет единственным кандидатом на эту должность. Специалист имеет поддержку более 100 членов федерации, что гарантирует ему победу на предстоящих выборах.

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Но Роша может возглавить федерацию только временно. В этом году должны состоятся очередные выборы для обновления состава RFEF.

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