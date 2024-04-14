Деку: У нас нету планов, чтобы переубедить Хави

Спортивный директор "Барселоны" Деку высказался о решении Хави покинуть пост тренера в конце сезона.

"На данный момент Хави не планирует менять свое решения, если будет, мы поговорим об этом. У нас нету планов, чтобы переубедить Хави. Душевное спокойствие приходит благодаря результатам. Команда побеждает. Мы уже много говорили о Хави. Это личный момент. Тут нечего обсуждать. Мы должны думать об играх, ведь победитель чемпионата еще не определен, нам нужно ехать в Мадрид и доказать что мы в игре", — сказал Деку.