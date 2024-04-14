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Деку: У нас нету планов, чтобы переубедить Хави

Испания

Спортивный директор Барселоны - о решении Хави покинуть пост тренера в конце сезона

Деку: У нас нету планов, чтобы переубедить Хави

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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Спортивный директор "Барселоны" Деку высказался о решении Хави покинуть пост тренера в конце сезона.

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"На данный момент Хави не планирует менять свое решения, если будет, мы поговорим об этом. У нас нету планов, чтобы переубедить Хави. Душевное спокойствие приходит благодаря результатам. Команда побеждает. Мы уже много говорили о Хави. Это личный момент. Тут нечего обсуждать. Мы должны думать об играх, ведь победитель чемпионата еще не определен, нам нужно ехать в Мадрид и доказать что мы в игре", — сказал Деку.

Напомним, ранее Хави Эрнандес заявил, что не поменяет своего решения об уходе из клуба в конце сезона. Сейчас "Барселона" занимает 2-е место в чемпионате Испании, они отстают от "Реал Мадрида" на 8 очков.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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