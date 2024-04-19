Чуда не случилось. Цыганков не поможет Жироне в следующем матче Ла Лиги

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес рассказал о кадровом состоянии команды.

Согласно информации испанского журналиста Нила Соля, на пресс-конференции перед матчем 32-го тура чемпионата Испании против "Кадиса" 48-летний специалист сообщил о том, что точно не примут участия в игре украинский вингер клуба Виктор Цыганков и нападающий Кристиан Стуани.

Ранее сообщалось о том, что Цыганков рискует пробыть в лазарете до конца нынешнего сезона.

Напомним, что поединок между "Жироной" и "Кадисом" состоится завтра, 20 апреля. Начало - в 22:00 по Киеву.