  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона и Nike подписывают новый 10-летний контракт на экипировку
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона и Nike подписывают новый 10-летний контракт на экипировку

Испания
Обновлено

Испанцы продолжают сотрудничество с американским брендом

Барселона и Nike подписывают новый 10-летний контракт на экипировку

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" намерена подписать новое спонсорское соглашение с Nike, чтобы американский бренд продолжил поставлять спортивную одежду. После длительных переговоров стороны пришли к согласию.

Испанцы угрожали либо создать собственный бренд для производства формы, либо подписать контракт с "Пумой", которая предлагала бонус в размере 100 миллионов евро.

Но, поскольку "Барселона" все еще имеет договор с Nike до 2028 года, это потребует от испанцев разрыва текущего контракта. Это бы стоило примерно 40-50 миллионов евро.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Поэтому испанцы договорились о подписании нового договора с Nike. Соглашение рассчитано на десятилетие, его стоимость должна составлять от 1,2 до 1,3 млрд евро, включая бонусы.

Читайте такжеSport.es обнародовал список штрафов в контракте Барсы с Nike
По теме
yellow-arrow
Жирона — Кадис. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.04.2024
yellow-arrow
Примера. Атлетик — Гранада 1:1. Карт-бланш для Жироны
yellow-arrow
Тренер Валенсии рассказал, как проходит восстановление Яремчука
Барселона Nike
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости