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Барселона и Nike подписывают новый 10-летний контракт на экипировку
Испанцы продолжают сотрудничество с американским брендом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" намерена подписать новое спонсорское соглашение с Nike, чтобы американский бренд продолжил поставлять спортивную одежду. После длительных переговоров стороны пришли к согласию.
Испанцы угрожали либо создать собственный бренд для производства формы, либо подписать контракт с "Пумой", которая предлагала бонус в размере 100 миллионов евро.
Но, поскольку "Барселона" все еще имеет договор с Nike до 2028 года, это потребует от испанцев разрыва текущего контракта. Это бы стоило примерно 40-50 миллионов евро.
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Поэтому испанцы договорились о подписании нового договора с Nike. Соглашение рассчитано на десятилетие, его стоимость должна составлять от 1,2 до 1,3 млрд евро, включая бонусы.
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