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УЕФА назвал лучшего игрока матча за Суперкубок УЕФА
Не Бензема
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро удостоился звания игрока матча в Суперкубке УЕФА против немецкого "Айнтрахта", в котором сливочные одержали победу со счетом 2:0.
Напомним, бразилец отметился результативной передачей на Давида Алабу на 37-й минуте.
"Придавал баланс игре "Реала", когда тот атаковал. Неизменно выигрывал мяч на очень важном участке поля, оказывая поддержку центральным защитникам. Стал также автором первой голевой передачи", - заявил один из технических наблюдателей УЕФА.
В прошлом году лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА стал Жерар Морено из "Вильяреала".
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