УЕФА назвал лучшего игрока матча за Суперкубок УЕФА

Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро удостоился звания игрока матча в Суперкубке УЕФА против немецкого "Айнтрахта", в котором сливочные одержали победу со счетом 2:0.

Напомним, бразилец отметился результативной передачей на Давида Алабу на 37-й минуте.

"Придавал баланс игре "Реала", когда тот атаковал. Неизменно выигрывал мяч на очень важном участке поля, оказывая поддержку центральным защитникам. Стал также автором первой голевой передачи", - заявил один из технических наблюдателей УЕФА.

В прошлом году лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА стал Жерар Морено из "Вильяреала".