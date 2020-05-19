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Вернер может переехать в Италию – Ливерпуль уже нашел замену Тимо в Байере?

Трансферы
(1 голосов)

"Кай, поедешь в Англию вместо меня?"

Вернер может переехать в Италию – Ливерпуль уже нашел замену Тимо в Байере?
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Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер готов продолжить карьеру в миланском "Интере" – 24-летний футболист изначально был против перехода в Серию А, но изменил свое решение, как сообщает Calciomercato.

Переезд немца в Милан станет возможным, если "нерадзурри" продадут Лаутаро Мартинеса в "Барселону" или другой топ-клуб. Напомним, фаворитом в борьбе за Тимо считается английский "Ливерпуль".

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В то же время, интернет-портал Goal и издание Metro сообщают, что мерсисайдцы готовы переключить свое внимание на другого игрока сборной Германии – главным претендентом на молодого таланта "Байера" Кая Хавертца является "Бавария", но "красные" уже начали присматриваться к исполнителю.

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В статье: Интер (Милан) Байер (Леверкузен) Ливерпуль Тимо Вернер РБ Лейпциг Кай Хавертц Лаутаро Мартинес
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Источник:
Calciomercato

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