Ндомбеле может продолжить карьеру в ПСЖ или Баварии
В Лондоне ему места нет
Дни Танги Ндомбеле в "Тоттенхэме" сочтены. Француз давно конфликтует с Жозе Моуриньо, но сейчас их противостояние вышло на новый уровень.
Как сообщает ESPN, в его трансфере заинтересовано сразу два клуба. Первый - "ПСЖ", который давно ищет усиление в центр поля. Они готовы оформить аренду француза, а после выкупить его контракт.
Также не ровно дышит к Танги "Бавария". В свете возможного ухода Тьяго, есть вероятность, что они попытаются заполучить Ндомбеле. В Лондон, в качестве обмена, отправится Толиссо.
В текущем сезоне на счету Танги 27 матчей. Он оценивается в 52 миллиона евро.
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