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Ндомбеле может продолжить карьеру в ПСЖ или Баварии

Трансферы
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В Лондоне ему места нет

Ндомбеле может продолжить карьеру в ПСЖ или Баварии
UA-Футбол
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Дни Танги Ндомбеле в "Тоттенхэме" сочтены. Француз давно конфликтует с Жозе Моуриньо, но сейчас их противостояние вышло на новый уровень.

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Как сообщает ESPN, в его трансфере заинтересовано сразу два клуба. Первый - "ПСЖ", который давно ищет усиление в центр поля. Они готовы оформить аренду француза, а после выкупить его контракт.

Также не ровно дышит к Танги "Бавария". В свете возможного ухода Тьяго, есть вероятность, что они попытаются заполучить Ндомбеле. В Лондон, в качестве обмена, отправится Толиссо.

В текущем сезоне на счету Танги 27 матчей. Он оценивается в 52 миллиона евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Тоттенхэм (Лондон) ПСЖ Танги Ндомбеле
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