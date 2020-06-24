Ндомбеле может продолжить карьеру в ПСЖ или Баварии

Дни Танги Ндомбеле в "Тоттенхэме" сочтены. Француз давно конфликтует с Жозе Моуриньо, но сейчас их противостояние вышло на новый уровень.

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Как сообщает ESPN, в его трансфере заинтересовано сразу два клуба. Первый - "ПСЖ", который давно ищет усиление в центр поля. Они готовы оформить аренду француза, а после выкупить его контракт.

Также не ровно дышит к Танги "Бавария". В свете возможного ухода Тьяго, есть вероятность, что они попытаются заполучить Ндомбеле. В Лондон, в качестве обмена, отправится Толиссо.

В текущем сезоне на счету Танги 27 матчей. Он оценивается в 52 миллиона евро.