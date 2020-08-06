Верратти: Месси в Интере? Такие слухи означают, что Серия A вернулась на вершину
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Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти прокомментировал слухи о том, что капитан "Барселоны" Лионель Месси может продолжить карьеру в "Интере". Цитирует Марко Mundo Deportivo со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
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"Месси в "Интере"? Для меня это всего лишь слухи. Конечно, для простого итальянца тот простой факт, что Лионель может быть связан с "Интером" – это доказательство того, что Серия А вернулась на вершину и снова привлекает великих игроков".
"Роналду, Лукаку и Рибери не случайно решили переехать на Апеннины. Молодой Де Лигт также выбрал чемпионат Италии. Конечно, здесь хорошие перспективы".
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Источник:Mundo Deportivo
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