Верратти: Месси в Интере? Такие слухи означают, что Серия A вернулась на вершину

Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти прокомментировал слухи о том, что капитан "Барселоны" Лионель Месси может продолжить карьеру в "Интере". Цитирует Марко Mundo Deportivo со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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"Месси в "Интере"? Для меня это всего лишь слухи. Конечно, для простого итальянца тот простой факт, что Лионель может быть связан с "Интером" – это доказательство того, что Серия А вернулась на вершину и снова привлекает великих игроков".

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