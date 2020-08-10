  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Бешикташ продолжает следить за Коваленко
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бешикташ продолжает следить за Коваленко

Турция
(1 голосов)

Полузащитник "горняков" - запасной вариант

Бешикташ продолжает следить за Коваленко
UA-Футбол
Новина українською

Турецкий "Бешикташ" планирует усилить центр поля этим летом.

По данным Fotomac, их главная цель - игрок "Кайсериспора" Бернард Менса. Однако существует вероятность, что очередное предложение "орлов" будет отклонено. В таком случае, они будут искать план Б.

Именно таким для них считается Виктор Коваленко. Они уже давно следят за полузащитником "Шахтера", контракт которого истекает летом 2021-го года. Помимо них, в игроке "горняков" также была заинтересована "Рома".

Читайте такжеСМИ: Фонсека продолжает лоббировать трансфер Коваленко в Рому

Отметим, что в последнем сезоне Виктор отыграл 26 матчей, в которых забил два гола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бешикташ (Стамбул) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко Бернард Менса
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fotomac
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Микко82 (Херсон)
10.08.2020 в 23:39
Не вірю що він когось ще цікавить
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...