Бешикташ продолжает следить за Коваленко

Турецкий "Бешикташ" планирует усилить центр поля этим летом.

По данным Fotomac, их главная цель - игрок "Кайсериспора" Бернард Менса. Однако существует вероятность, что очередное предложение "орлов" будет отклонено. В таком случае, они будут искать план Б.

Именно таким для них считается Виктор Коваленко. Они уже давно следят за полузащитником "Шахтера", контракт которого истекает летом 2021-го года. Помимо них, в игроке "горняков" также была заинтересована "Рома".

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Отметим, что в последнем сезоне Виктор отыграл 26 матчей, в которых забил два гола.