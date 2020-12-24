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Голевой декабрь. Вида забил победный гол Бешикташа в матче чемпионата Турции

Турция
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Хорват в отличной форме

Голевой декабрь. Вида забил победный гол Бешикташа в матче чемпионата Турции
UA-Футбол
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На прошедших выходных Домагой Вида забил красивый гол пяткой за "Бешикташ". После этого, он не перестал огорчать соперников.

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Сегодня хорват вновь отличился и принес победу стамбульцам в игре против "Анкарагюджю". Домагой забил единственный гол в матче на 61-й минуте.

На данный момент "Бешикташ" идет в таблице на четвертом месте.

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В статье: Домагой Вида Бешикташ (Стамбул) Анкарагюджю
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