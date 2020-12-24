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Голевой декабрь. Вида забил победный гол Бешикташа в матче чемпионата Турции
Хорват в отличной форме
На прошедших выходных Домагой Вида забил красивый гол пяткой за "Бешикташ". После этого, он не перестал огорчать соперников.
Сегодня хорват вновь отличился и принес победу стамбульцам в игре против "Анкарагюджю". Домагой забил единственный гол в матче на 61-й минуте.
62’ GOL | Domagoj Vida— TORK TV (TOrrent-TuRK) (@tv_tork) December 24, 2020
MKE Ankaragücü 0-1 Beşiktaş
Goller ve önemli anlar için
Telegram: https://t.co/7oUvOgfkND#iptv pic.twitter.com/9fUirhOItX
На данный момент "Бешикташ" идет в таблице на четвертом месте.
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