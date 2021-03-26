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Фенербахче расстался с главным тренером

Турция
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По обоюдному согласию сторон

Фенербахче расстался с главным тренером

Фото: Sabah

Новина українською

"Фенербахче" на официальном сайте объявил об отставке главного тренера Эрола Булута.

Соглашение с 46-летним специалистом было досрочно расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Отмечается, что в оставшихся матчах сезона командой будет управлять спортивный директор клуба Эмре Белезоглу.

Булут тренировал "Фенербахче" с августа прошлого года. Под его руководством турецкий клуб провел 34 матча, в которых одержал 21 победу, 5 ничьи и 8 поражений. Команда забила 61 голов, а пропустила 33.

В текущем сезоне в турнирной таблице турецкой Суперлиги "Фенербахче" занимает 3-е место, набрав 59 очков.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Эрол Булут
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Источник:
Fenerbahce

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