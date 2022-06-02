Не Луческу. Фенербахче назначил тренером португальского ветерана

"Фенербахче" объявил о назначении на пост главного тренера Жорже Жезуша. Детали контракта не раскрываются.

67-летний португалец оставался без работы с декабря, когда ушел из "Бенфики" из-за плохих результатов, а также испортившихся отношений с игроками.

У Жезуша за плечами долгая и местами успешная карьера тренера - он трижды выигрывал чемпионат Португалии с "Орлами", а в 2019-м взял Копа Либертадорес с "Фламенго".

В Стамбуле португалец заменит Исмаила Картала, с которым "Фенербахче" занял второе место в чемпионате-2021/22.

Ранее на этот пост СМИ активно сватали Мирчу Луческу из "Динамо".