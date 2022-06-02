Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не Луческу. Фенербахче назначил тренером португальского ветерана
Жорже Жезуш снова при деле
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: NESImages/DeFodi Images
"Фенербахче" объявил о назначении на пост главного тренера Жорже Жезуша. Детали контракта не раскрываются.
67-летний португалец оставался без работы с декабря, когда ушел из "Бенфики" из-за плохих результатов, а также испортившихся отношений с игроками.
У Жезуша за плечами долгая и местами успешная карьера тренера - он трижды выигрывал чемпионат Португалии с "Орлами", а в 2019-м взял Копа Либертадорес с "Фламенго".
Ailemize hoş geldin Jorge Jesus!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 2, 2022
#JorgeOnTheStage pic.twitter.com/gPTMkj4EZM
В Стамбуле португалец заменит Исмаила Картала, с которым "Фенербахче" занял второе место в чемпионате-2021/22.
Ранее на этот пост СМИ активно сватали Мирчу Луческу из "Динамо".
Популярное сейчас
- У Цыганкова скорость, как у Ярмоленко, лидер Забарный и гибкость Петракова. Украина заслуженно победила Шотландию
- "Украинцы долго тренировались". Автор единственного гола шотландцев высказался о поражении тартановых
- Месси в сборной играет как Месси. Италия - Аргентина 0:3. ВИДЕО голов и обзор матча
- Алексис Санчес может перейти в Галатасарай
- Красотка дня. Эффектная девушка юной звезды киевского Динамо. ФОТО
- Королевская красота. Прекрасные жены и девушки футболистов мадридского Реала. ФОТО