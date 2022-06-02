  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Не Луческу. Фенербахче назначил тренером португальского ветерана
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не Луческу. Фенербахче назначил тренером португальского ветерана

Турция
(1 голосов)

Жорже Жезуш снова при деле

Не Луческу. Фенербахче назначил тренером португальского ветерана

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: NESImages/DeFodi Images

Новина українською

"Фенербахче" объявил о назначении на пост главного тренера Жорже Жезуша. Детали контракта не раскрываются.

67-летний португалец оставался без работы с декабря, когда ушел из "Бенфики" из-за плохих результатов, а также испортившихся отношений с игроками.

У Жезуша за плечами долгая и местами успешная карьера тренера - он трижды выигрывал чемпионат Португалии с "Орлами", а в 2019-м взял Копа Либертадорес с "Фламенго".

В Стамбуле португалец заменит Исмаила Картала, с которым "Фенербахче" занял второе место в чемпионате-2021/22.

Ранее на этот пост СМИ активно сватали Мирчу Луческу из "Динамо".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фенербахче (Стамбул) Жорже Жезуш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде