Фенербахче перед матчами с Динамо усилился экс-форвардом Уотфорда

"Фенербахче" продолжает активно усиливать свой состав перед матчами Лиги чемпионов против "Динамо".

Турецкий клуб сообщил, что достиг договоренности по переходу нападающего Джошуа Кинга. 30-летний футболист переберется в стан "канареек" на правах свободного агента, так как его контракт с "Уотфордом" истек. Длительность соглашения с турками не афишируется.

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Joshua King sağlık kontrolünden geçmek ve transfer sürecini ilerletmek üzere İstanbul’a geldi. pic.twitter.com/onYF9D1XjO — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 12, 2022

В прошлом сезоне норвежец провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 5 голов и выполнил 3 результативные передачи. Ранее Кинг также выступал за английские "Борнмут" и "Эвертон".

Как известно, в матчах квалификации к ЛЧ "Фенербахче" сыграет против киевского "Динамо". Первая встреча пройдет 20 июля.