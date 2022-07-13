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Фенербахче перед матчами с Динамо усилился экс-форвардом Уотфорда
Канарейки тщательно готовятся к поединкам Лиги чемпионов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Фенербахче" продолжает активно усиливать свой состав перед матчами Лиги чемпионов против "Динамо".
Турецкий клуб сообщил, что достиг договоренности по переходу нападающего Джошуа Кинга. 30-летний футболист переберется в стан "канареек" на правах свободного агента, так как его контракт с "Уотфордом" истек. Длительность соглашения с турками не афишируется.
Joshua King sağlık kontrolünden geçmek ve transfer sürecini ilerletmek üzere İstanbul’a geldi. pic.twitter.com/onYF9D1XjO— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 12, 2022
В прошлом сезоне норвежец провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 5 голов и выполнил 3 результативные передачи. Ранее Кинг также выступал за английские "Борнмут" и "Эвертон".
Как известно, в матчах квалификации к ЛЧ "Фенербахче" сыграет против киевского "Динамо". Первая встреча пройдет 20 июля.
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