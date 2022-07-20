Минус конкурент для Яремчука. Галатасарай арендовал опытного форварда Бенфики

30-летний Харис Сеферович сменил команду.

Опытного швейцарского форварда арендовал "Галатасарай". Сделка рассчитана на один год. О возможности выкупа ничего не сказано.

Контракт Сеферовича продолжит принадлежать "Бенфике", за которую он играет последние пять лет. Также Харис успел поиграть за "Айнтрахт", "Реал Сосьедад", "Фиорентину" и ряд других клубов.

Напомним, что ранее, помимо Сеферовича, "Бенфика" продала Дарвина Нуньеса. Это может увеличить игровое время Романа Яремчука в лиссабонской команде.