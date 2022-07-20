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Минус конкурент для Яремчука. Галатасарай арендовал опытного форварда Бенфики
Роман должен теперь играть чаще
Фото: Galatasaray Spor Kulübü
30-летний Харис Сеферович сменил команду.
Опытного швейцарского форварда арендовал "Галатасарай". Сделка рассчитана на один год. О возможности выкупа ничего не сказано.
SEFER’e hazır mıyız? ???? pic.twitter.com/6XH7RPldWF— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 20, 2022
Контракт Сеферовича продолжит принадлежать "Бенфике", за которую он играет последние пять лет. Также Харис успел поиграть за "Айнтрахт", "Реал Сосьедад", "Фиорентину" и ряд других клубов.
Напомним, что ранее, помимо Сеферовича, "Бенфика" продала Дарвина Нуньеса. Это может увеличить игровое время Романа Яремчука в лиссабонской команде.
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